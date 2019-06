Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbrüche in Büro- und Verwaltungsgebäude ++ mit gestohlenem Metallgitter im Schlepptau mit Pkw unterwegs - Polizei ermittelt und sucht Zeugen ++ ... die Polizei kontrolliert - Fahrverbot

Lüneburg (ots)

Presse - 05.06.2019

Lüneburg

Lüneburg - Einbrüche in Büro- und Verwaltungsgebäude

Zu mehreren Einbrüchen in verschiedenen Geschäftsräumlichkeiten im Pulverweg kam es in der Nacht zum 05.06.19. Betroffen waren dabei zwei Bürogebäude sowie die Räumlichkeiten eines Fitnessstudios. Die Täter erbeuteten mehrere Geldkassetten. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Parallel brachen Unbekannte auch im Bülows Kamp in ein Bürogebäude ein. Hier wurde nach gewaltsamen Öffnen eines Fensters auch das Gebäude betreten und eine geringe Menge Bargeld erbeutet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barendorf - verunfallt - im Graben gelandet

Möglicherweise wegen Übermüdung verunfallte ein 70 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda in den Nachtstunden zum 05.06.19 auf der Kreisstraße 28 zwischen Nutzfelder Kreisel und Barendorf. Nach Durchfahren einer Linkskurve kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - "gedroht und geschlagen" - Streit um Freundin

Mit der flachen Hand schlug ein 19-Jähriger einen 18-Jährigen in den Abendstunden des 04.06.19 Am Sande. Parallel drohte der 19 Jahre alte syrische Staatsbürger dem Heranwachsenden gegen 20:00 Uhr und verschwand. Hintergrund sind Streitigkeiten in Bezug auf die Ex-Freundin des 19-Jährige, die jetzt mit dem 18-Jährige näher befreundet ist.

Deutsch Evern - Kunststoffbank gestohlen

Eine mit Schloss und Kette gesicherte Kunststoffbank transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 02. Auf den 03.06.19 im Bereich Am Petersberg ab. Die Täter hatten dazu einen Weidezaun niedergetreten und die Bank entfernt. Es entstand ein Sachschaden von gut 70 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel. 04134-91790-0, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe eingeschlagen - Frau randaliert

Ohne erkennbaren Grund schlug eine 24-Jährige aus Boizenburg in den späten Nachmittagsstunden des 04.06.19 gegen 18:00 Uhr die Seitenscheibe eines im Brockwinkler Weg abgestellten Pkw Audi ein. Dabei verhielt sich die Frau auch bei der Anzeigenaufnahme gegenüber der Polizei äußerst uneinsichtig und unkooperativ. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Clenze/Kussebode/Gistenbeck - mit gestohlenem Metallgitter im Schlepptau mit Pkw unterwegs - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Diebstahl ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Nachtstunden zum 01.06.19 in Kussebode und Gistenbeck. Unbekannte "Scherzkekse" hatten in der Nacht in Kussebode ein als Fahrradständer genutztes "landwirtschaftliches Fressgitter" aus Metall gestohlen, vermutlich hinter ein Fahrzeug gehangen und die Fahrt in Richtung Gistenbeck fortgesetzt. Zwischen Gistenbeck und Dalitz verloren die Unbekannten das Gitter "im Schlepptau", so dass dieses Am Mühlenberg einen abgestellten Pferdeanhänger beschädigte. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber setzen sich bitte mit der Polizei Clenze, Tel. 05844-266, in Verbindung.

Dannenberg - Einbruchsversuch scheitert

Ein rückwärtiges Wohnzimmerfenster eines Wohnhauses in der Dömitzer Straße versuchten Unbekannte in den Vormittagsstunden des 04.06.19 aufzubrechen. Dabei scheiterten die Täter bzw. wurden gestört, so dass ein Sachschaden von gut 300 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Ladendiebin mit Rasierklinge

Wegen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei gegen eine 57-Jährige. Die Frau hatte in den Morgenstunden des 04.06.19 in einem Supermarkt in der Drawehner Straße Süssigkeiten und andere Gegenstände mitgehen lassen und hatte dabei auch eine Rasierklinge bei sich. Die Lüchowerin wurde ertappt und verhielt sich auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten ruhig.

Dannenberg - ohne Führerschein unterwegs

Einen 29 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi Q3 stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 04.06.19 in der Kochstraße. Bei der Kontrolle des armenischen Staatsbürgers gegen 23:15 Uhr stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss ohne Führerschein unterwegs

Einen 55 Jahre alten Kleinkraftradfahrer stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.06.19 Ronnewiesen. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 15:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel besaß der Mann keinen Führerschein für das Kleinkraftrad, so dass ihn entsprechende Strafverfahren erwarten.

Eimke - Einbruch in Gemeindebüro

In das Gebäude der Kirchengemeinde Twiete brachen Unbekannte im Zeitraum vom 04. auf den 05.06.19 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude, durchsuchten dieses, machten jedoch keine Beute. Es entstand ein Sachschaden von gut 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich/Eimke - ... die Polizei kontrolliert - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 05.05.19 u.a. in der Hauptstraße - Höhe Grundschule - in Bodenteich. Dort ertappten die Beamten in der 30 km/h-Zone insgesamt 14 zu schnelle Fahrer. Einen Fahrer erwartet ein Fahrverbot. Auf der Bundesstraße 71 bei Eimke kontrollierte die Polizei parallel. Dort waren insgesamt zwei Fahrer zu schnell unterwegs.

