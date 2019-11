Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Kleinkind bei Unfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem Unfall in der Atterstraße wurde am Dienstnachmittag ein 2-jähriges Kind schwer verletzt. Ein 29 Jahre alte Autofahrerin war gegen 17.10 Uhr in Richtung stadtauswärts unterwegs, als der Junge plötzlich auf die Straße lief und von dem Pkw erfasst wurde. Ein Rettungswagen brachte das schwerverletzte Kind in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.

