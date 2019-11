Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Neuwagen bei Unfallflucht in Wehrendorf beschädigt

Bad Essen (ots)

Vor einem Imbiss bzw. einer Tankstelle in der Straße Im Felde, ereignete sich am Dienstag zwischen 11 und 15 Uhr eine Unfallflucht. Ein Unbekannter stieß beim Ein- oder Ausparken gegen einen Toyota Corolla und beschädigte den Neuwagen nicht unerheblich. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um rot/orangefarbenes Auto gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

