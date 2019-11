Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbrecher erbeuten Bargeld

Melle (ots)

Ein Reisebüro am Dürrenberger Ring geriet in der Nacht zu Dienstag ins Visier von Einbrechern. Unbekannte machten sich zwischen 19.45 Uhr (Montag) und 09.25 Uhr (Dienstag) gewaltsam an der Eingangstür zu schaffen und entwendeten aus den Räumlichkeiten Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Tel. 05422/920600.

