Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfallflucht in der Laischaftsstraße

Osnabrück (ots)

In der Laischaftsstraße kam es am Montag in der Zeit zwischen 07:15 Uhr und 15:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten Hyundai i10. Das Auto stand in Höhe der Hausnummer 17. Die Beschädigungen befinden sich an der Frontstoßstange und der vorderen rechten Fahrzeugecke. Es ist anzunehmen, dass der Schaden beim Einparken durch ein unbekanntes Fahrzeug entstand. Anschließend setzte der oder die Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 0541 3272315 oder 0541 3272115 zu melden.

