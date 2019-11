Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht auf Parkplatz am Lutterdamm

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Lutterdamm ereignete sich am Montagabend eine Unfallflucht. Ein dunkler Ford wurde zwischen 19.30 und 20.45 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeug beschädigt. Anschließend setzte der oder die Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei in Bramsche bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Telefonnummer 05461/915300 zu melden.

