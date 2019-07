Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Auffahrunfall an der Mengeder Straße

Recklinghausen (ots)

An der Mengeder Straße kam es am Dienstag gegen 15.00 h zu einem Auffahrunfall, bei dem ein 50-jähriger Dortmunder leicht verletzt wurde und ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden ist. Der Dortmunder wollte mit seinem Auto von der Mengeder Straße nach links auf einen Parkplatz fahren und musste warten, weil Gegenverkehr kam. Ein 19-Jähriger aus Herne bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem Wagen auf das Auto des Dortmunders auf. Der 19-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nach ambulanter Behandlung wieder nach Hause. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

