Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Einbruch in Discounter

Hilter (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag stiegen unbekannte Täter in den Verkaufsraum eines Marken-Discounters an der Bielefelder Straße ein. Der oder die Täter verschafften sich über das Dach einen Zugang und entwendeten aus dem Kassenbereich Tabakwaren. Auch für den Ausstieg aus dem Objekt nutzten die Täter das Dach. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben oder sonst Hinweise zu dem Einbruch geben können. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401 879500 entgegengenommen.

