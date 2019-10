Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Moers (ots)

Am Donnerstag, den 03.10.2019, gegen 23:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine 19-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn befuhr mit ihrem Pkw die Hülsdonker Straße aus Richtung Venloer Straße kommend in Fahrtrichtung Krefelder Straße und verlor vermutlich auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. In Folge dessen fuhr sie frontal gegen einen auf der Gegenfahrbahn geparkten Transporter. Die 19-Jährige und drei weitere Insassen des Pkw im Alter von 17, 19 und 20 Jahren wurden leicht verletzt. Auch diese Personen kommen aus Neukirchen-Vluyn. Alle Pkw-Insassen wurden mit dem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, so dass diese durch einen Abschleppdienst eingeschleppt werden mussten.

