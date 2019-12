Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Tasche im Landschaftspark weggerissen

Duisburg (ots)

Zwei Unbekannte haben am Mittwochnachmittag (11. Dezember, 16:40 Uhr) einem Mann im Landschaftspark Nord (Bereich Tischtennisplatten, Spielplatz westlich vom Bauernhof) seine dunkelgrüne Umhängetasche von der Schulter gerissen. Die Räuber, von denen einer mit einem Damenrad unterwegs war, fragten zunächst nach Feuer. Als der 25-jährige verneinte, zog ihn der zweite etwa 1,80 Meter große und dunkel gekleidete Täter am Kragen und bedrohte ihn weiter. Er ließ die Tasche los und das Duo flüchtete in den Park. Der Radfahrer ist etwa 1,75 Meter groß und hat einen Bart. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Regenjacke. Zeugen, die Angaben zu einem der Täter machen können, melden sich bitte beim KK 13 unter 0203 280-0. (stb)

