Polizei Duisburg

POL-DU: Beeckerwerth: Durchsuchung wegen provozierten Autounfällen

Duisburg (ots)

Eine Ermittlungskommission der Direktion Verkehr der Polizei Duisburg hatte einen 28 Jahre alten Mann im Visier, der in mindestens 15 Fällen Autounfälle provoziert und dann die Versicherungssumme kassiert haben soll. Mit einem Durchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft Duisburg beim Richter beantragt hatte, rückten die Beamten am Donnerstagmorgen (12. Dezember) bei ihm zu Hause an der Ahrstraße in Beeckerwerth an. Sie stellten Dokumente sicher und nahmen den Mann zur Vernehmung sowie zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Polizeidienststelle. Der Duisburger muss sich künftig wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Da die Polizei Hinweise darauf hatte, dass er in seiner Wohnung zwei Kampfhunde halten sollte, unterstützte ein Sondereinsatzkommando die Maßnahmen. Die Hunde waren zum Einsatzzeitpunkt nicht im Haus. (jg)

