Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Rangelei wegen eines Fotos

Duisburg (ots)

Zwischen fünf Männern ist es am Dienstagabend (10. Dezember, 19:25 Uhr) auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Walsumer Rathaus zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei soll eine vierköpfige Gruppe im Alter von 15 bis 25 Jahren einen 34-Jährigen mit einer Schaufel geschlagen haben. Zeugen gingen dazwischen und riefen die Polizei. Die Beamten konnten im Rahmen der Fahndung die jungen Männer in einer Kneipe an der Planetenstraße ermitteln. Dort stellten sie neben allen Personalien der Tatverdächtigen auch ein Butterflymesser sicher.

Bei dem Streit und der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung soll es um ein Foto gegangen sein, das der 34-Jährigen von der Gruppe gemacht haben soll. Weil er das Foto nicht löschen wollte, kam es zum Streit. Die Täter nahmen ihm sein Handy ab. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger gab zu, es im Gebüsch versteckt zu haben, wo es die Beamten fanden und sicherstellten. Alle vier müssen sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell