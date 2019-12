Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Fuß in Bustür eingeklemmt - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Am Montag (9. Dezember) gegen 13 Uhr wollte eine Frau, die wegen einer Verletzung an Krücken lief, an der Haltestelle Pollmann aus dem Bus der Linie 909 aussteigen. Doch plötzlich schloss sich die Tür des hinteren Ausgangs und soll ihren Fuß eingeklemmt haben. Ihre Gehhilfen fielen zu Boden. Um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, habe sie ihren kürzlich operierten Fuß aufsetzen müssen. Der Busfahrer setzte die Fahrt fort und die 19-Jährige konnte erst an der Haltestelle Hermannstraße aussteigen. Da am Verband in Höhe der Narbe Blut zu sehen war, wollte die Duisburgerin selber zum Arzt gehen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0203 280-0 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden. (jg)

