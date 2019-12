Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Mutmaßliche Ladendiebe in Haft

Duisburg (ots)

Gleich zwei Mal hatte ein mutmaßlicher Ladendieb am Freitag und am Samstag (6. Und 7. Dezember) mit der Polizei zu tun - und befindet sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen in Untersuchungshaft. Am Freitag hatte ihn ein Detektiv dabei erwischt, wie er in einem Geschäft an der Münzstraße zwei Parfümpackungen in seiner Hosentasche versteckt haben soll. Der 33-Jährige soll dann versucht haben, den Laden zu verlassen ohne zu bezahlen. Die Polizisten schrieben eine Anzeige. Davon ließ sich der Mann allerdings nicht beeindrucken. Am nächsten Tag hatte ihn erneut ein Detektiv in einem Laden an der Tonhallenstraße dabei beobachtet, wie er zwei Gläser löslichen Kaffee in seinen Rucksack verstaut haben soll und an der Kasse lediglich eine Flasche Bier bezahlte. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung fand in seinem Rucksack neben dem Kaffee auch noch ein Teppichmesser und stellte es sicher. Dieses Mal wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ.

Mutmaßlich gestohlene Ware aus mehreren Geschäften hatte ein tatverdächtiger Ladendieb am Samstag (7. Dezember, 12:30 Uhr) in seiner Tasche, als ihn ein Mitarbeiter einer Buchhandlung an der Königstraße ansprach. Dieser hatte beobachtet, wie der 38-Jährige Spielzeug eingesteckt haben soll und dann den Laden verließ. Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt. Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls erging ein Haftbefehl gegen ihn. Er befindet sich nun ebenfalls in Untersuchungshaft.(jg)

