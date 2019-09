POL-AUR: Norden - Auffälliges Handtuch sichergestellt: Polizei bittet um Hinweise

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Auffälliges Handtuch sichergestellt: Polizei bittet um Hinweise

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Auffälliges Handtuch sichergestellt: Polizei bittet um Hinweise

Bei den Ermittlungen zu zwei Autobränden, die sich in der Nacht von Montag, 09.09.2019, auf Dienstag, 10.09.2019, im Stadtgebiet Norden ereignet hatten, konnte die Polizei zahlreiche Spuren sicherstellen. Ermittelt wird wegen schwerer Brandstiftung. Im Tatzeitraum war es auch zu einer dritten versuchten Inbrandsetzung an einem schwarzen Mercedes gekommen, der auf einem Parkplatz gegenüber des Restaurants "Da Sergio" an der Straße Am Hafen hinter einem Sanitärgroßhandel abgestellt gewesen war.

Unter anderem wurde von den Ermittlern im Zusammenhang mit den Bränden ein Badehandtuch mit auffälligem Print sichergestellt. Nun bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand eine verdächtige Person in dem Zeitraum mit diesem Handtuch beobachtet oder kennt jemanden, der ein derartiges Handtuch besitzt. Personen, die das Handtuch mit dem Aufdruck von der Brauerei "Maisel's Weisse" wiedererkennen oder Hinweise auf einen Eigentümer geben können, werden gebeten sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

