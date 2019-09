Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Lack zerkratzt; Norderney - Fußgänger schwer verletzt; Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs; Hinte - Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt; Dornum - Autos in Straßengraben geraten

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Peugeot 308 ist am Montag auf einem Parkplatz in Hage beschädigt worden. Ein Unbekannter zerkratzte zwischen 7:50 Uhr und 13:30 Uhr mit einem spitzen Gegenstand die Fahrertür. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Wagen war zum Tatzeitpunkt an der Fritz-Lottmann-Straße auf einem öffentlichen Parkplatz gegenüber einer Schule abgestellt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 7151.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Fußgänger schwer verletzt

Ein 78 Jahre alter Urlauber ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall auf Norderney schwer verletzt worden. Der 78-Jährige überquerte gegen 10:45 Uhr auf der Bülowallallee, Ecke Weststrandstraße, den Fußgängerüberweg. In der Mitte des Fußgängerüberwegs entschloss er sich jedoch, zurückzugehen. Ein 69 Jahre alter Radfahrer, der hinter dem Fußgänger durchfahren wollte, übersah dies und stieß mit ihm zusammen. Beide stürzten. Der 78-jährige Urlauber wurde schwer verletzt.

Norden - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 24 Jahre alter Mann aus Südbrookmerland ist am Donnerstag in Norden ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs gewesen. Der 24-jährige Fahrer Mercedes-Fahrer wurde gegen 13 Uhr auf dem Schwarzen Weg von der Polizei angehalten. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Südbrookmerländer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er offenbar unter Drogeneinfluss. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Hinte - Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag auf der Auricher Straße in Hinte gekommen. Ein Hyundai-Fahrer bremste gegen 12:45 Uhr in Höhe der Einmündung zur Auricher Straße ab. Ein nachfolgender Fahrer eines VW Polo bremste ebenfalls ab, ein dahinterfahrender VW Golf fuhr auf. Der VW Polo wurde auf den Hyundai geschoben. Der 34 Jahre alte Golf-Fahrer aus Aurich, der 29 Jahre alter Hyundai-Fahrer und sein 36-jähriger Beifahrer aus Südbrookmerland wurden leicht verletzt.

Dornum - Autos in Straßengraben geraten

Zwei Autos sind am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Dornum in einen Straßengraben geraten. Ein 82 Jahre alter Ford-Fahrer war gegen 12:30 Uhr auf dem Mönchstrift und wollte nach links auf die Störtebekerstraße in Richtung Dornumersiel abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen 48 Jahre alten VW-Golf-Fahrer aus Baltrum. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Ford Mondeo und der VW Golf in den Straßengräben landeten. Der 48-jährige Golf-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

