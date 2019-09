Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autoreifen gestohlen; Aurich - Wohnwagen touchiert und geflüchtet

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Autoreifen gestohlen

Unbekannte haben zwischen Dienstag und Donnerstag am Wallster Weg in Aurich Autoreifen abmontiert und gestohlen. Die Täter entwendeten von einem Wagen, der auf dem Gelände eines Autohauses abgestellt war, die Räder samt Felgen. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Wohnwagen touchiert und geflüchtet

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es am Donnerstag auf der Großen Mühlenwallstraße in Aurich gekommen. Gegen 13 Uhr war ein Opel Insignia mit einem Wohnwagenanhänger auf der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Emden unterwegs und hielt an der Pferdemarktkreuzung vor der Ampel an. Ein Transporter, der sich auf der Linksabbiegerspur in Richtung Nordstraße befand, fuhr seitlich gegen den Wohnwagen, der dadurch beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte mit seinem Transporter weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

