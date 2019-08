Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Schuhhaus, E-Bike entwendet

Fulda (ots)

Einbruch in Schuhhaus

Neuhof - Am Mittwochnachmittag (21.08.), zwischen 14.00 Uhr und 17.35 Uhr, brachen Unbekannte in ein Schuhhaus in der Fuldaer Straße ein. Die Täter verschafften sich über eine Kellertür Zutritt ins Gebäude. Dort durchwühlten sie die Privatwohnungen und das Büro. Die Täter entwendeten Bargeld, Schmuck, Laptops, sowie diverse Sportartikel im Gesamtwert von circa 7.000 Euro. Danach entkamen die Täter unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

E-Bike entwendet

Bronnzell - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in der Nacht zu Freitag (16.08.) ein E-Bike in der Straße "In St. Peter". Dazu drangen sie in eine Gartenhütte ein und brachen das Schloss des Rades auf. Es handelt sich um ein hochwertiges Mountain-E-Bike der Marke "Haibike" in den Farben blau-weiß-schwarz. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller / Stephan Müller / Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010 / -1011 / -1012

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell