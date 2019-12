Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Geschwindigkeit kontrolliert

Duisburg (ots)

Die Kradgruppe des Duisburger Verkehrsdienstes hat am Dienstagvormittag (10. Dezember) auf der Carl-Benz-Straße die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs kontrolliert - und das mit Erfolg: Die Beamten stellten 21 Verstöße fest, darunter waren sechs Ordnungswidrigkeitsanzeigen. Trauriger Spitzereiter war ein Fordfahrer, der nach Abzug der Toleranz mit 42 km/h zu viel auf dem Tacho unterwegs war. Als Grund gab der 32-Jährige an, dass er geschlafen habe. Der vermeintliche und sehr gefährliche Schlaf hat für den Fahrer aus Marl Konsequenzen: Er muss vier Wochen aufs Autofahren verzichten, ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro plus Bearbeitungsgebühr zahlen und erhält zwei Punkte in Flensburg. (stb)

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell