Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Auf geparkten Sattelzug gefahren

Duisburg (ots)

Auf dem Willy-Brandt-Ring ist am Dienstagmorgen (10. Dezember, 6:35 Uhr) ein 37-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes gegen einen am Straßenrand geparkten Sattelzug geprallt. Dabei wurden der Duisburger und sein Beifahrer (41) verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Der Willy-Brandt-Ring war in Fahrtrichtung Duisburger Straße für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.500 Euro. Warum es zu dem Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat 21. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, melden sich bitte unter 0203 280-0. (stb)

