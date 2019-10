Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Motorräder von einem Parkplatz gestohlen

Overath (ots)

Die beiden BMW Motorräder haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.10. auf den 20.10.) zusammen auf einem Parkplatz in der Straße An den Gärten gestanden. Am Morgen waren sie verschwunden.

Die Geschädigten hatten sich am Samstag gegen 13.00 Uhr bei einem Kölner Motorradhaus zwei BMW Maschinen ausgeliehen. Am Abend gegen 18.00 Uhr parkten sie diese ordnungsgemäß verschlossen und nebeneinander in der Straße An den Gärten auf einem Parkplatz.

Als sie am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr wieder losfahren wollten, waren beide Motorräder verschwunden.

Das Motorrad BMW S1000 war in der Farbe schwarz und hatte das amtliche Kennzeichen K-Q731. Das Motorrad BMW R1250RS war gelb und mit dem Kennzeichen K-AM43 ausgestattet.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat die beiden Fahrzeuge beim Wegfahren in der Nacht oder in Tatortnähe gesehen? Fiel ein Fahrzeug mit einem Anhänger oder ein Transporter in Tatortnähe auf? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen. (gb)

