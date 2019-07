BPOLI BHL: Verfolgung von mutmaßlichen Dieben auf der A17 über die Grenze hinweg

Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

Am gestrigen Abend (17.07.2019) beabsichtigten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 ein Fahrzeuggespann zu kontrollieren. Den eingesetzten Bundespolizisten war das Fahrzeuggespann gegen 20:45 Uhr in Fahrtrichtung Prag aufgefallen, als sie es einer Kontrolle zu führen wollten. Der Fahrzeugführer entzog sich aber nach erkennen der Einsatzkräfte durch Ausweichmanöver der Kontrolle und setzte seine Flucht über die A17 in verkehrsgefährdender Weise auf tschechisches Hoheitsgebiet fort. Da die Autobahn auf tschechischer Seite aufgrund von Bauarbeiten derzeitig nur einseitig befahrbar ist, war ein gefahrloses Anhalten des flüchtigen Fahrzeuggespannes nicht möglich und die Beamten entschieden sich, dem Fahrzeug in einem sicheren Abstand bis zu dessen Abfahren von der Autobahn zu folgen.

Nach Verlassen der Ortschaft Naklarov (CZ) stoppte der Fahrer das Fahrzeuggespann abrupt auf der Gegenspur und die Fahrzeuginsassen flüchteten weiter zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück.

Zusammen mit der tschechischen Polizei wurde mit Unterstützung eines Diensthundes, im unmittelbaren Nahbereich, eine Fahndung nach den drei flüchtigen Tätern durchgeführt. Die Fahndung nach den drei Tatverdächtigen Personen verlief zunächst ergebnislos.

Durch die weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der Anhänger und die darauf befindlichen Gerüstteile, Kabeltrommeln, Seilwinde, elektronischer Bauaufzug und eine Kettensäge kurz zuvor einer Baufirma aus dem Raum Heidenau durch Diebstahl entwendet wurden.

Weiterhin konnten die drei flüchtigen Tatverdächtigen durch die eingesetzten Bundespolizisten, in Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden, identifiziert werden. Bei den flüchtigen Tatverdächtigen handelt es sich mutmaßlich um drei tschechische Staatsangehörige, welche bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Deutschland und Tschechien in Erscheinung getreten sind. Zuständigkeitshalber werden die weiteren Ermittlungen bei der Polizei Sachsen geführt.

