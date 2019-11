Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht Nr. 327 vom 23.11.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten:

Hückelhoven - Schaufenberg - Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Freitag, 22. November 2019, in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und 19.20 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Tür zum Garten aufhebelten. Ob Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

Heinsberg - Oberbruch - geparkter Pkw beschädigt Unbekannte beschädigten am Freitag, 22. November 2019, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 15.00 Uhr, einen auf der Straße parkenden Pkw. Offenbar wurde mit einem Gegenstand gegen den Kotflügel des Pkw geschlagen. Dadurch wurde der Pkw zerkratzt und beschädigt.

