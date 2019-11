Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Malbücher für die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei

Heinsberg (ots)

Bereits zum zwölften Mal hat die International Police Association (IPA) mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren ein Kinder-Malbuch zum sicheren Verhalten im Straßenverkehr herausgegeben. Franz Heinrichs, Leiter der Verbindungsstelle Heinsberg der IPA, überreichte die Malbücher am Donnerstag, 20. November, an die Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Heinsberg. Im Rahmen ihrer wichtigen Aufklärungsarbeit sind die Bücher ein gerne genutztes Hilfsmittel, um das richtige Verhalten von Kindern im Straßenverkehr zu fördern. Zahlreiche zum Ausmalen bestimmte Szenen machen den Kindern deutlich, wie man sich sicher im Straßenverkehr bewegt. Gerade die Sicherheit der jüngsten Verkehrsteilnehmer liegt den Verkehrssicherheitsberatern der Kreispolizeibehörde Heinsberg, wie auch dem internationalen Freundschaftsverband der Polizeibediensteten am Herzen.

