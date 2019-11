Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Dienstag, 12. November, drangen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein, indem sie die Tür aufhebelten. Aus den Räumen stahlen sie Bargeld. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt.

