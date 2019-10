Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen gesucht: Nissan an den Sielterrassen beschädigt

Bad Oeynhausen (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Sonntag in der Straße "Am Kokturkanal" einen Nissan Geländewagen beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Der Besitzer des schwarzen Nissan hatte seinen Wagen gegen 13.20 Uhr in der Nähe der Sielterrassen abgestellt. Als der Mann eine Stunde später wieder zu seinem Pkw kam, war der Wagen am Heck beschädigt. Eine Nachricht vom Verursacher gab es nicht. Daher hoffen die Beamten des Verkehrskommissariats, dass Spaziergängern oder Besucher des nahe gelegenen Lokals etwas aufgefallen ist. Hinweise werden erbeten unter Telefon (05731) 2300.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell