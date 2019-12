Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Duisburg (ots)

Am späten Samstagabend (14. Oktober, 22:34 Uhr) kam es auf der Wanheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer verletzt wurde. Ein 54-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi die Wanheimer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 103 erfasste dieser frontal einen Fußgänger, der sich auf der Fahrbahn befand. Dieser wurde aufgeladen, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Er wurde schwerverletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat 22. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit diesem unter 0203-280-0 in Verbindung zu setzen.

