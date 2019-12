Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Maskierte rauben Kiosk aus - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Zwei maskierte Männer haben am Freitagabend (13. Dezember, 20:30 Uhr) eine Mitarbeiterin (56) einer Trinkhalle auf der Moerser Straße am Arm durch den Verkaufsraum gezerrt. Sie forderten sie auf, den Tresor zu öffnen und ihnen das Geld zu geben. Sie nahmen sich zu dem Bargeld noch Zigaretten aus dem Regal und flüchteten in Richtung Rheinpreußenstraße. Beide Täter sind etwa 1,80 Meter groß und hatten dunkle Augen. Der eine ist stabil und der andere schmal. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen.

