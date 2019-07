Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Cuxhaven für Samstag, 20.07.2019

Cuxhaven (ots)

Hagen

Am Freitag, 19.07.2019, gegen 14:20 Uhr, befuhr ein 84j. Bremerhavener mit seinem Pkw die Straße Tannendorf ausserhalb der Ortschaft Driftsethe. Er kam aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrer, der sich alleine im Fahrzeug befand, verstarb an der Unfallstelle. Der Straßenabschnitt war zwischen Driftsethe und der Landesstraße 135 für 4,5 Stunden gesperrt.

Langen

In den frühen Abendstunden kam es am Freitag in Geestland, Ortsteil Debstedt zu einem Brand eines Getreidefeldes. Das kurz zuvor abgeerntete Feld geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer war auf Grund der Nähe zur BAB 27 für viele Verkehrsteilnehmer gut zu erkennen. Durch das schnelle Einschreiten der Polizei und der Feuerwehr konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Feuer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland 04743/928-0 zu melden.

