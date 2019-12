Polizei Duisburg

POL-DU: Obermarxloh: Frau überfällt Senior in Wohnung

Duisburg (ots)

Als jemand am Montag (16. Dezember) gegen 8:30 Uhr an seiner Wohnungstür an der Blütenstraße klingelte, dachte der Duisburger, es handelt sich um seinen Nachbarn, der ihm die Zeitung bringt. Vor dem 86-Jährigen stand allerdings eine etwa 35 Jahre alte Frau, die ihn in die Wohnung drängte. Sie forderte Geld und stieß den Mann zu Boden. Sie riss ihm das Handy aus der Hand und flüchtete. Die Unbekannte ist circa 1,65 Meter groß, trug eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und hatte ein buntes Tuch ins Gesicht gezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täterin oder weitere verdächtige Personen gesehen haben. Hinweise nimmt das KK 13 unter der Rufnummer 0203 280-0 entgegen.

