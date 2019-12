Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Zwei Verletzte an der Vulkanstraße

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat Sonntagnacht (15. Dezember) gegen 3:10 Uhr die Polizei alarmiert, weil ein verletzter Mann auf dem Boden an der Vulkanstraße lag. Als die Beamten eintrafen, kamen noch weitere zwei Männer dazu, wovon einer ebenfalls verletzt ist. Der 36-Jährige erzählte, dass er gemeinsam mit dem am Boden liegenden 32-Jährigen in Streit mit dem Sicherheitspersonal eines Bordells geraten sei. Der Jüngere kam zur stationären und der Ältere zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Warum es zur Auseinandersetzung kam, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen der Kripo.

