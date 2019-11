Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191115-2: Sechsjähriger Radfahrer verletzt - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14. November) ist an einem Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Straße ein sechsjähriger Junge von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden.

Ein 63-jähriger Autofahrer fuhr gegen 15:00 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung des Kreisverkehrs Mühlenweg/Theodor-Heuss-Straße. Unmittelbar vor dem Kreisel stieß er im Bereich des Fußgängerüberwegs mit dem sechsjährigen Radfahrer zusammen und setzte seine Fahrt fort. Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, fuhr dem 63-Jährigen hinterher und machte ihn darauf aufmerksam. Der Autofahrer gab an, gedacht zu haben, gegen einen Bordstein gefahren zu sein und kehrte daraufhin zurück zur Unfallstelle. Polizeibeamte beschlagnahmten vor Ort den Führerschein des Autofahrers und fertigten eine Anzeige. Den Jungen übergaben sie nach Behandlung der Rettungskräfte seiner Mutter. (nh)

