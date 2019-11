Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191114-2: Pedelec kollidierte mit Fahrrad - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagnachmittag (12. November) zwei Männer leicht verletzt worden.

Ein 23-jähriger Pedelec-Fahrer fuhr gegen 16:15 Uhr auf dem Radweg der Landesstraße (L) 163 in Richtung Kerpen. Ihm entgegen kam ein 35-jähriger Radfahrer. Dieser sah bereits von weitem, dass der 23-Jährige in Schlangenlinien fuhr und an seinem Handy spielte. Da er zudem Kopfhörer trug, konnte er die Warnrufe des 35-Jährigen nicht hören. Beide Zweiradfahrer stießen frontal zusammen und verletzten sich leicht. Der 35-Jährige kam in ein Krankenhaus, der 23-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Das Pedelec wurde stark beschädigt. Die Polizei empfiehlt, auf Kopfhörer im Straßenverkehr gänzlich zu verzichten. Verkehrsgeräusche enthalten wertvolle Informationen wie beispielsweise herannahende Fahrzeuge. Je nach Lautstärke der Musik können diese Geräusche nicht mehr wahrgenommen werden. Immer wieder kommt es aufgrund von Ablenkung im Straßenverkehr jeglicher Art zu schweren Verkehrsunfällen, die durch aufmerksames und konzentriertes Fahren hätten vermieden werden können. (nh)

