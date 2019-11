Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191113-5: Jugendliche attackierten Ladendetektiv nach Diebstahl - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Jugendliche (15/16) haben am Dienstagabend (12. November) mehrere Schnapsflaschen gestohlen und sich im Anschluss mit einem Ladendetektiv geschlagen.

Der Ladendetektiv (34) beobachtete gegen 18:45 Uhr, wie die beiden Jugendlichen in einem Supermarkt am Westring fünf bis sechs Schnapsflaschen in ihre Taschen steckten und das Geschäft verließen, ohne die Spirituosen zu bezahlen. Als der 34-Jährige die Tatverdächtigen mit seinen Beobachtungen konfrontierte und festhielt, griffen diese ihn an. Erst die alarmierten Polizeibeamten trennten die aggressiven Jugendlichen vom Ladendetektiv. Die Polizisten leiteten Strafverfahren gegen sie ein. Zudem stellten sie einen Teleskopschlagstock sicher, den einer der Jugendlichen mit sich führte. Der 34-Jährige kam aufgrund diverser Schläge und Tritte des 15- und des 16-Jährigen mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. (nh)

