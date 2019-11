Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191113-4: Hauswände, Garagen und Autos mit Farbe beschmiert - Frechen

Unbekannte haben im Zeitraum von Montag (11. November) bis Dienstag (12. November) Hauswände, Garagen und Autos in der Alte Straße und Bartmannstraße beschmiert.

Die Polizei hat derzeit Kenntnis von 16 Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an Autos sowie sechs Sachbeschädigungen an Garagen und Hauswänden. Das Kriminalkommissariat 22 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Taten am Montag/Dienstag beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

