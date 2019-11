Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191113-3: 15-Jähriger auf Schulweg gestürzt - Hürth

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen (12. November) ein 15-Jähriger leicht verletzt worden.

Der Jugendliche befand sich gegen 07:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Er fuhr auf der Hermülheimer Straße in Richtung Sudetenstraße. Beim Überqueren der entsprechenden Kreuzung bei Grünlicht kam ihm ein dunkler VW Golf aus Richtung Sudetenstraße entgegen, der links in die Frechener Straße abbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 15-Jährige stark ab, wodurch er zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Fahrerin des Autos erkundigte sich zunächst nach dem Wohlergehen des Jugendlichen. Nachdem dieser gesagt hatte, dass es ihm gut ginge, fuhr die unbekannte Autofahrerin weiter. Die Polizei bittet die etwa 30 Jahre alte Fahrerin, die mit zwei weiteren Frauen im Auto saß, sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. Laut Zeugenangaben hatte die Fahrerin dunkle lange Haare und trug eine gelbe Jacke.

Häufig ist es so, dass Kinder an der Unfallstelle aus verschiedenen Gründen mit der Situation überfordert sind. Sie müssen zur Schule, sind geschockt, haben möglicherweise Schuldgefühle oder Angst. Die Polizei weist darauf hin: Verständigen Sie bei einem Verkehrsunfall mit einem Kind bei Bedarf die Rettungskräfte und in jedem Fall die Polizei und die Erziehungsberechtigten. (nh)

