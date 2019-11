Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Jagdhütte

Kennfus (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mittwoch, 06.11.2019 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 07.11.2019 18:30 Uhr, in eine Jagdhütte in Kennfus (Bad Bertrich) ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangen der oder die Täter schließlich in die Jagdhütte, nachdem man zuvor an der Eingangstür scheiterte. Aus der Jagdhütte wurden mehrere unterstützende Utensilien zur Jagdausführung gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 14000 Euro.

Die Polizei erbittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, sich mit der Polizeiinspektion Zell in Verbindung zu setzen.

