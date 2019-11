Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Kelberg

In der Nacht zum 09.11.2019 kommt es in der Ortslage Kelberg in der Schulstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befährt die Dauner Straße und biegt in die Schulstraße ab. Hier stößt er mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und verursacht Sachschaden an der linken Fahrzeugfront des geparkten Pkw. Der Unfallverursacher entfernt sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Es konnten Lackanhaftungen am beschädigten Pkw gesichert und ein Fahrzeugteil des Verursachers sichergestellt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Daun.

