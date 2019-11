Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 06.11.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Ort: Kerpen, L10

Zeit: 05.11.2019, 17.00 Uhr

Ein 51 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein fuhr von Berndorf kommend in den Kreuzungsbereich der L 10 bei Kerpen ein. Ein 72-Jähriger PKW- Fahrer und dessen 67 Jahre alte Beifahrerin nährten sich zur gleichen Zeit aus Richtung Walsdorf. Die beiden Fahrzeuge kollidierten folgend miteinander, wobei der PKW des 51-Jährigen durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad gedreht wurde. Das Auto des älteren Paares wurde nach rechts geschleudert und stieß noch leicht mit einem herannahenden Omnibus zusammen. Der Mann und die Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. An den beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Am Bus wurde die Front leicht beschädigt.

Ereignis: Holzstück verursacht Unfallschaden

Ort: B 257, Zermüllen

Zeit: 05.11.2019, 15.15 Uhr

Ein 32-Jähriger aus der VG Adenau war mit seinem Auto von Müllenbach nach Kelberg- Zermüllen unterwegs. Im Streckenverlauf überfuhr er ein Stück Eichenholz, wodurch das linke Vorderrad seines PKW beschädigt wurde. Offenbar hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer dies kurz zuvor verloren und nicht weggeräumt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu dem möglichen Verlierer geben können, 06592-96260.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell