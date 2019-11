Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.11.2019

Wittlich (ots)

Ereignis: Autofahrer verursacht Unfall und flieht

Ort: L 10, Hillesheim- Oberbettingen

Zeit: 03.11.2019, 16.30 Uhr

Der Fahrer eines dunklen PKW befuhr die L 10 von Hillesheim in Richtung Oberbettingen. In einer Linkskurve geriet er über die Mittellinie in den Gegenverkehr. Dort war zu der Zeit ein 24-Jähriger aus der VG Gerolstein in Richtung Hillesheim unterwegs. Um eine Kollision zu verhindern zog der Mann sein Fahrzeug scharf nach rechts und geriet in den Grünstreifen. Das Auto kam im Anschluss wieder auf die Fahrbahn wobei der Fahrer aber die Kontrolle darüber verlor. Der PKW schleuderte nach links und fuhr eine Böschung hinauf. Zuletzt überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 24 Jahre alte Mann konnte das Auto augenscheinlich unverletzt verlassen. Ein hinter ihm fahrender Zeuge konnte den Hergang beobachten. Der Fahrer des dunklen PKW hatte die Unfallstelle unerkannt verlassen. Die Polizei Daun sucht weitere Zeugen, 06592-96260.

