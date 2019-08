Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Werdener Straße/ Fensterscheibe beschossen

Coesfeld (ots)

Am Wochenende hat ein Unbekannter eine Fensterscheibe an der Werdener Straße in Lüdinghausen beschossen und dadurch beschädigt. Tatzeit: zwischen Freitagmittag (23. August, 12 Uhr) und Sonntagabend (20.30 Uhr). Die Kriminalpolizei prüft, ob die Tat im Zusammenhang mit einer Reihe von Sachbeschädigungen durch Stahlkugelbeschuss in Lüdinghausen und Senden seit dem ersten Augustwochenende steht. Mehrere Schaufensterscheiben sowie geparkte Autos waren beschossen und beschädigt worden. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell