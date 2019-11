Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen durch die Polizei Wittlich

Wittlich / Hetzerath (ots)

Am 04.11.2019 führte die Polizei in Kooperation mit dem Ordnungsamt der Stadt Wittlich in der Zeit von 07:00 Uhr bis 08:00 Uhr Schulwegkontrollen im Bereich des Peter-Wust Gymnasiums in Wittlich durch. Hierbei kam es zu keinerlei Beanstandungen.

Im Anschluss wurde in der Zeit von 08.30 Uhr bis 09:30 Uhr auf der K 39 von Naurath kommend in Richtung Hetzerath eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, da es dort in den letzten Monaten auf der kurvenreichen Strecke vermehrt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Unfällen kam. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt auf diesem Teilstück 50 km/h. Insgesamt kam es in einer Stunde zu 16 Verstößen. Der "Tagesschnellste" wurde mit einer Geschwindigkeit von 78 km/h gemessen.

An der nachfolgenden Kontrollstelle in der Ortschaft Bombogen kam es im 30er Bereich zu 17 Geschwindigkeitsverstößen,. Hier wurde der schnellste mit einer Geschwindigkeit von 54 km/h gemessen.

