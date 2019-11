Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PRESSEDIENST ------------------------ POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun Daun - Samstag, 2. November 2019

Daun/ Wittlich (ots)

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschaden Ort: Boxberg, K 39 Zeit: 01.11.2019, 12:50 h

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln befährt die K39 aus Richtung Boxberg kommend in Fahrtrichtung Gelenberg. Eingangs einer leicht abschüssigen Rechtskurve fährt er geradeaus über die Gegenfahrbahn, kommt schließlich von der Straße ab und kommt erst einige Meter weiter auf einem Feld zum Stehen. Dabei wird der Fahrer leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls kommt dem 24-jährigem Mann ein anderer Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, weicht der 56-jährige Fahrer, der ebenfalls aus Köln kommt, nach links auf die Gegenfahrbahn aus. So gelingt es dem Fahrer, eine Kollision zu verhindern. Die Insassen (Fahrer/Beifahrer) blieben unverletzt. Am verunfallten Pkw entstand ein hoher Sachschaden ( ca. 40.000 Euro)

Ereignis: Sachbeschädigung durch Graffiti Ort: Gerolstein, Hauptstr und obere Marktstr. Zeit: 31.10.19, 21.00 h - 01.11.2019, 13.00

Durch bislang unbekannte Täter wurde der Eingangsbereich und die Außenwand eines Restaurant in der Hauptstr. ( Rondell) mit Graffiti besprüht. Dabei wurden mit einer schwarzen Lackfarbe verschiedene Zeichen und Sprüche aufgesprüht, u.a. G-town, 568 .

In einem anderen Fall wurde in der oberen Marktstr. ein dort geparkter Pkw ebenfalls mit Lackfarbe besprüht. Es entstand in beiden Fällen Sachschaden. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun oder die Polizeiwache Gerolstein

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

06592-96260



Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0



www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell