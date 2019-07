Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Notarzt-Auto in Unfall verwickelt - drei Personen leicht verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Ahornstraße/ Oststraße in Resse sind am Montagabend, 15.07.2019, drei Personen leicht verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen waren der Notarzt und sein Assistent um 20.15 Uhr mit Blaulicht auf der Ahornstraße auf dem Weg zu einem Einsatz. Eine 43-jährige Gelsenkirchenerin wollte mit ihrem Auto von der Oststraße auf die Ahornstraße abbiegen und übersah das Einsatzfahrzeug. Im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall. Sie, ihre 41-jährige Beifahrerin und der 53 Jahre alte Beifahrer in dem Notarzt-Auto wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie alle konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell