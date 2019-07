Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei sucht Zeugen-Mann niedergeschlagen und ausgeraubt

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 14.07.2019, um Mitternacht, überfielen zwei unbekannte Männer am Heinrich-König-Platz in Gelsenkirchen-Altstadt einen 54-jährigen Coesfelder. Das Duo riss das Opfer zu Boden, schlug ihm ins Gesicht und trat gegen seinen Oberkörper. Dann entwendeten sie dem 54-Jährigen Schmuck und Bargeld. Weitere Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den flüchtigen Tätern und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell