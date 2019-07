Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Seniorin wird Opfer eines Raubes-Polizei sucht Zeugen!

Gelsenkirchen (ots)

Bereits am Donnerstag, 11.07.2019, gegen 13.30 Uhr, wurde eine 82-jährige Gelsenkirchenerin Opfer eines Raubes. Zur Tatzeit stand sie mit ihrem Rollator vor einem Schaufenster am Bahnhofsvorplatz in Gelsenkirchen-Altstadt. Eine unbekannte Person näherte sich der Dame von hinten und entriss ihr mit erheblicher Kraftanwendung die Umhängetasche von der Schulter. Dann flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelte, kann die 82-Jährige nicht sagen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der flüchtigen Person und/oder deren Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209/365-8112 (KK21) oder -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell