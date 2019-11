Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kennzeichen von zwei Linienbussen entwendet

Bullay (ots)

In der Nacht von Halloween (31.10.-01.11.19) wurden am Bahnhof in Bullay die Kennzeichen von zwei dort abgestellten Linienbussen (1x COC-/1x SIM-)durch bislang unbekannte Täter entwendet. Hinweise erbittet die PI Zell unter 06542-98670.

