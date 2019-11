POL-PDWIL: PRESSEDIENST POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Daun

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Daun

Daun/Wittlich (ots)

Ereignis: Trunkenheitsfahrt Ort: Daun, Bitburger Str./ B 257 Zeit: 01.11.2019, 13:47 h

Ein 43-jähriger Mann aus der VGV Daun befuhr mit einem Lieferwagen die L 28 von Steinborn in Richtung Daun. An der Einmündung zur B257, missachtete er zu-nächst die Vorfahrt eines Pkw-Fahrers. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr der Mann in Schlangenlinien und touchiert mehrfach rechtsseitig diverse Bordsteine, kommt nach rechts in den Grünstreifen und zudem mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wodurch jedoch niemand gefährdet wurde. Beim Verlassen des Kreisverkehrs "Bitburger Straße (B 257)/ Leopoldstraße " gerät das Fahrzeug des Fahrers aufgrund seiner abrupten Lenkmanöver derart ins Wan-ken, dass dieses umzukippen drohte. Die durch Zeugen verständigte Polizei Daun konnte den Fahrer in der Mehrener Straße in Daun kontrollieren. Ein Atemalkoholvortest bei dem Fahrer ergab einen von Wert 2,10 o/oo. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ereignis: Sachbeschädigung durch Graffiti Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Str. Zeit: 01.11.2019, 21.00 h - 02.11.2019, 08.00 h

Durch bislang unbekannte Täter wurde die Außenwand und ein Werbebanner eines Baumarktes in der Sarresdorfer Str. in Gerolstein mit schwarzer Farbe besprüht Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun oder die Polizeiwache Gerolstein

Ereignis: Sachbeschädigung an Pkw Ort: Gerolstein, Stadtmitte Parkplatz Zeit: 01.11.2019, 21.00 h - 02.11.2019, 13.00 h

Durch bislang unbekannte Täter wurde ein geparkter VW Bus erheblich durch mittels eines spitzen Gegenstandes verkratzt, Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun oder die Polizeiwache Gerolstein

Ereignis: Trunkenheitsfahrt Ort: Berlingen, Richtung Hohenfels Zeit: 02.11.2019, 19.00 h

Bei der Überprüfung eines 74-jährigen Pkw-Fahrers auf der K 35 bei Berlingen stell-ten die Beamten der PI Daun fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert über 0,90 o/oo. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Ereignis: Verkehrsunfall mit Personenschaden Ort: Hillesheim, B 421 Zeit: 02.11.2019, 23:57 h

Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Eifelkreis ( Bitburg-Prüm) befuhr die B421 aus Richtung Birgel kommend in Fahrtrichtung Hillesheim. In einer spitzen Rechts-kurve verliert sie die Kontrolle über das Fahrzeug und schleudert über die Fahrbahn in den linken Straßengraben, wo das Fahrzeug zum Stillstand kommt. Die drei Insassen des Pkw werden durch den Unfall leicht verletzt. Am PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Ereignis: Einbruch in Wohnhäuser Ort: Schalkenmehren, Auf dem Flur Zeit: 02.11.2019, 17:50 h - 03.11.2019, 00:35 h

Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in zwei Wohnhäuser in Schalken-mehren ein und durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hinweise an die Polizeiinspektion Daun

Polizeidirektion Wittlich

Telefon: 06571-9152-0

Polizeiinspektion Daun

Telefon: 06592-96260

Elmar Blasius, Polizeihauptkommissar

