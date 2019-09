Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt- Diebstahl aus Verkaufsautomat/ Täter entwendet Geldkassette

Rheurdt (ots)

Am Donnerstag (05. September 2019) entwendete ein unbekannter Täter die Geldkassette aus einem Verkaufsautomaten, der an der Ecke Niederend Kaplaneistraße steht. Der Verkaufsautomat gehört zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und wird mit frischen Lebensmittel bestückt, die man nach Geldeinwurf entnehmen kann. Der unbekannte Täter hebelte gewaltsam das Schloss des Automaten auf, um an die Geldkassette zu gelangen. Bei seiner Aktion wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Der Mann flüchtete mit der Geldkassette auf einem schwarzen Roller, der auf dem vorderen Schutzblech rote Streifen hat. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur handeln, der zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, ein schwarzes Kapuzenshirt der Marke "Nike" sowie rot-schwarze Schuhe mit weißer Sohle trug. Weiterhin trug er einen schwarzen Helm. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (as)

