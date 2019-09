Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Anwohner bemerkt Einbrecher

Täter flüchten

Straelen (ots)

Am Mittwoch (04. September 2019) gegen 22:30 Uhr wurde ein Anwohner eines Geschäfts- und Wohnhauses an der Straße Markt durch laute Geräusch von draußen geweckt. Er öffnete das Fenster und sah er zwei Männer unmittelbar vor dem Haus. Als er sie ansprach, ergriffen sie schlagartig die Flucht. Offensichtlich hatten die Unbekannten versucht, die Haustür aufzuhebeln. Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

